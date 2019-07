Junge (8) vor Zug gestoßen: Was wir über den Täter und die Tat wissen

Frankfurt

Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof geht die Suche der Ermittler nach dem Motiv des Tatverdächtigen weiter. Der 40-Jährige, der am Montag einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben soll, wird laut Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Was wir bislang über die Tat und den Täter wissen.

Wie lief die Tat ab?

Der Verdächtige stieß Zeugenaussagen zufolge den achtjährigen Jungen und seine Mutter am Morgen an Bahnsteig 7 vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind wurde von dem Zug erfasst; es erlitt tödliche Verletzungen. Die 40-jährige Mutter rettete sich auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen. Eine dritte Person, die der Mann ebenfalls in die Gleise stoßen wollte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde von Passanten verfolgt und später von der Polizei außerhalb des Bahnhofs festgenommen.

Was ist über den Täter bekannt?

Der Tatverdächtige ist 40 Jahre alt und kommt laut Innenministerium aus Eritrea. Er soll nach Informationen der Deutschen Presseagentur aber in der Schweiz leben. Warum er am Montag in Frankfurt war, ist bislang nicht bekannt. Der 40-Jährige wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Was könnte die Tat ausgelöst haben?

Das Motiv der schrecklichen Tat ist bislang völlig unklar. Gegenüber den Ermittlern hat sich der Tatverdächtige bislang nicht zu dem Fall geäußert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Erst am Samstag voriger Woche war im Bahnhof der niederrheinischen Stadt Voerde eine 34 Jahre alte Mutter vor einen Regionalzug gestoßen worden und ums Leben gekommen – ob es sich beim Fall in Frankfurt um eine Nachahmungstat handelt ist unklar. Klar scheint aber: Wie in Voerde kannte der mutmaßliche Täter von Frankfurt den Jungen und seine Mutter nicht – die Opfer wurden offenbar zufällig ausgewählt.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und wertet Videoaufnahmen aus. Die Ermittler rufen Zeugen auf, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei zu melden. Dazu konnten auch Fotos und Videos über eine spezielle Internetseite hochgeladen werden. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht geäußert. Die Mutter des getöteten Jungen soll so bald wie möglich befragt werden, sagte ein Polizeisprecher. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte außerdem an, dem Land Hessen jede Unterstützung etwa der Bundespolizei oder des Bundeskriminalamts zur Verfügung zu stellen.

