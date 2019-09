Junge Frau stürzt vom Pferd - und stirbt

Bad Laasphe

Eine junge Frau ist durch einen Sturz von ihrem Pferd ums Leben gekommen. Bei einem Ausritt in einem Waldstück in Bad Laasphe bei Siegen erschrak sich das Tier aus bisher unbekannten Gründen und richtete sich plötzlich auf, woraufhin die 31-Jährige stürzte, wie die Polizei am Montag berichtete.

Die Reiterin kam bei dem Unfall am Samstag so unglücklich auf, dass sie noch am Unglücksort starb. Zwei Begleiterinnen im Alter von 16 und 22 Jahren verständigten den Rettungsdienst und versuchten noch, Erste Hilfe zu leisten. Notfallseelsorger kümmerten sich später um die beiden jungen Frauen.

Lesen Sie mehr: Hund beißt Kleinkind (2) ins Gesicht - Polizei sucht Besitzer

RND/dpa