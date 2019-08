Kein Ferienhaus in den Niederlanden: Dutzende Deutsche reingelegt

Middelburg

Dutzende deutsche Urlauber sind einem Internet-Betrüger aufgesessen. Ihr Traum vom schönen Ferienhaus an der niederländischen Küste in Zeeland zerplatzte. Sie seien Opfer einer gefälschten Website geworden, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Polizei der Provinz Zeeland der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich handelt es sich bei den Betrügern um Deutsche. Daher laufen die Ermittlungen nach Angaben der Sprecherin auch in Deutschland.

Es gibt rund einhundert Geschädigte

Die Urlauber hatten über eine deutsche Website Ferienwohnungen an der Küste im Südwesten des Landes gebucht. Doch bei Ankunft waren diese überhaupt nicht frei. Die offiziellen Vermieter oder Agenturen waren ahnungslos. Die Fremdenverkehrszentrale von Zeeland schätzt, dass es rund einhundert Geschädigte gibt. Der WDR hatte zuerst über den Fall berichtet. Die Küste von Zeeland ist vor allem bei Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen beliebt.

Seit Beginn der Hochsaison häuften sich die Meldungen bei der Fremdenverkehrszentrale. "Wir versuchen, die Leute schnell irgendwo anders unterzubringen, soweit das möglich ist", sagte der Direktor der Zentrale, Erik van den Dobbelsteen, dem regionalen Rundfunk Omroep Zeeland.

Auf der Website waren die Wohnungen mit Fotos angeboten worden, die der oder die Betrüger wohl von anderen Seiten im Internet kopiert hatten. Die Website ist inzwischen nicht mehr online.

RND/dpa