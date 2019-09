Klassenfahrt: Junge (10) fällt beim Blinde-Kuh-Spielen aus Fenster

Mayen

Ein zehn Jahre alter Junge ist beim Spielen etwa zehn Meter tief aus dem Fenster einer Jugendherberge in Mayen ( Rheinland-Pfalz) gefallen. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zustand des kleinen Patienten wurde als stabil bezeichnet.

Das Kind kletterte am Mittwoch beim Blinde-Kuh-Spielen mit Klassenkameraden auf eine Fensterbank eines Zimmers im zweiten Stock der Herberge. Dort verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus dem geöffneten Fenster. Er habe die Augen selbst zwar nicht verbunden gehabt, aber im Spiel ausweichen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Die fünfte Klasse des Jungen aus dem Westerwaldkreis befand sich auf einem Schulausflug.

Lesen Sie auch: Vibrionen in der Ostsee: Zweiter Todesfall in Mecklenburg-Vorpommern

RND/dpa