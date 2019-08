Kommen bald Abstellzonen? Städte reagieren auf Probleme mit E-Tretrollern

Berlin

Mehrere Städte in Deutschland wollen die Probleme beim Parken von E-Tretrollern besser in den Griff bekommen. So gibt es inzwischen in mehreren Kommunen Zonen, in denen die Roller nicht abgestellt werden dürfen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die E-Tretroller sind seit zwei Monaten in Deutschland zugelassen. Es häufen sich aber Beschwerden etwa darüber, dass Nutzer der Roller verbotenerweise auf Gehwegen unterwegs sind oder sie kreuz und quer abstellen.

Abstellzonen für E-Tretroller im Gespräch

Die kommunalen Spitzenverbände und die Anbieter von E-Tretrollern verhandeln derzeit über eine Rahmenvereinbarung. Dabei geht es etwa um Themen wie Abstellzonen oder eine bessere Information der Nutzer über die Regeln. Es ist aber offen, ob und wann eine solche Vereinbarung zustande kommt.

