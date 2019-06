Krokodil-Alarm bei Stuttgart – Stadt sperrt See für Badegäste

Stuttgart

Krokodilalarm in Kirchheim nahe Stuttgart: Eine Spaziergängerin will an den Bürgerseen drei kleinere Krokodile gesehen haben. Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend, Auch wenn Reptilien dieser Art in der Gegend eher selten sind, reagierte die Stadtverwaltung umgehend.

Bis auf Weiteres ist das Baden im sogenannten unteren Bürgersee nicht gestattet, ließen die Behörden auf ihrer Webseite wissen. Polizisten und Tierexperten suchen nun die Region ab, der Zugang zum See bleibt vorerst gesperrt. Hinweise auf Krokodile oder ähnliche Reptilien gibt bisher allerdings keine.

Krokodile – in Deutschland keine Seltenheit

Krokodilsichtungen sind auch in Deutschland keine Seltenheit, auch wenn sich das Ganze am Ende in den meisten Fällen als falscher Alarm entpuppt. Erst kürzlich etwa wollten Anwohner in einem Garten in der Gemeinde Hanstedt in Niedersachsen ein Krokodil entdeckt haben.

Nachdem Polizei und Feuerwehr das etwa 25 Zentimeter lange Reptil im Garten einkreisten, stellte sich der Alarm als Finte heraus; bei dem angeblichen Krokodil handelte es sich um ein ausgestopftes Exemplar. Und auch im Schwielowsee in Brandenburg entpuppte sich ein vermeintliches Krokodil als Biber.

In Kirchheim bleibt das Baden im krokodilgefährdeten See dennoch bis voraussichtlich Montag verboten. Sobald es neue Entwicklungen gibt, will die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite informieren.

Von RND