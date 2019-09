Panorama Unwetter Lage bei der Bahn entspannt sich nach Sturm in Norddeutschland Es kommt zwar immer noch zu Verspätungen und teilweise auch Ausfällen, doch trotzdem beruhigt sich die Lage bei der Deutschen Bahn nach dem Sturm am Dienstag etwas.

Mit ihren Koffern stehen Reisende am Dienstag im Bahnhof in Hannover. Stürmischer Wind hat am Dienstag für starke Störungen im Bahnverkehr in Norddeutschland gesorgt. Quelle: Peter Steffen/dpa