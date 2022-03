Lawinenunglück in Norwegen: Fünf Verletzte

Tromsø

Bei einem Lawinenunglück in Norwegen sind fünf Männer verletzt worden, einer von ihnen schwebte zunächst in Lebensgefahr. Eine Person wurde schwer, eine mittelschwer und zwei leicht verletzt, teilte das Universitätskrankenhaus von Nordnorwegen am Sonntagnachmittag mit. Das Unglück geschah auf einer Halbinsel im Balsfjord in der Nähe von Tromsø. Zwei Männer aus der Gruppe sollen nicht aus Norwegen stammen.

Schwierige Rettungsmission

Nach Angaben der Polizei war die Rettung der Skifahrer sehr schwierig, weil das Gelände steil und das Wetter schlecht war. „Wir mussten einen Hubschrauber benutzen, da es dort nicht möglich ist mit einem Schneemobil hochzufahren. Aber es ist steil und eng, daher war die Landung mit dem Hubschrauber schwierig“, zitierte der norwegische Rundfunksender NRK einen Polizisten.

RND/dpa