Männer rauben Prostituierte aus und stoßen sie aus fahrendem Auto

Berlin

Zwei unbekannte Männer haben in Berlin-Schöneberg eine Prostituierte ins Auto gelockt, sie dort geschlagen und ausgeraubt und anschließend aus dem fahrenden Wagen gestoßen. Die 29-Jährige wurde bei dem Überfall in der Nacht zu Sonntag am Arm und Bein verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter entkamen mit der Handtasche der Frau.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stieg die 29-Jährige in das Auto der Männer und nahm auf dem Rücksitz neben einem der Täter Platz. Dieser griff ihr plötzlich in die Haare und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Der andere verringerte die Fahrgeschwindigkeit. Der Mann auf der Rückbank öffnete die Tür, entriss der Frau die Handtasche und stieß sie aus dem Auto.

RND/dpa