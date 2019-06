Mann knackt Auto auf – darin liegen schon die Handschellen bereit

Magdeburg

Das hätte er wohl besser lassen sollen: Ein 38-Jähriger hat in Magdeburg ein ziviles Polizeiauto aufgeknackt und damit einen Alarm ausgelöst. Die Beamten, die am frühen Sonntagmorgen bei einem Einsatz waren, eilten in Windeseile zu ihrem von außen nicht als Polizeiwagen zu erkennenden Auto zurück und konnten den Autoknacker auf frischer Tat stellen, wie die Polizei mitteilte.

Der 38-Jährige hatte bereits Gegenstände aus dem Wagen bei sich. Außerdem fanden die Polizisten Drogen, ein gestohlenes Fahrrad und weiteres Diebesgut bei dem Mann.

Von RND/dpa