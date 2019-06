Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Mädchen (11): Schon 60 Hinweise

München

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München hat die Polizei bei ihrer Suche nach dem Täter mit Wolfsmaske viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Rund 60 werden derzeit von den Ermittlern ausgewertet, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Er rechnete damit, dass es noch mehr werden.

Ein unbekannter Mann hatte das Kind nach Angaben der Polizei am Dienstag in ein Gebüsch gezerrt und es schwer sexuell missbraucht. Dabei trug der Täter laut Ermittlern eine Wolfsmaske und Latexhandschuhe. An Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in dem Gebiet seien Polizisten präsent, sagte der Sprecher.

Im Video: Elfjährige vergewaltigt: Täter trug Wolfsmaske

Auch die Polizei ist erschüttert über den Fall

Das Mädchen hatte sich nach dem Vorfall seiner Mutter anvertraut, die die Polizei alarmierte, wie Ignaz Raab, Leiter des Kommissariats 15 für Sexualdelikte, berichtete. Der Täter sei vermutlich mittleren Alters – davon gehe das Mädchen anhand der Stimme des Mannes aus. Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und Einmalhandschuhe getragen, wie sie im Krankenhaus benutzt werden. Der Maskierte habe dem Mädchen mit dem Tod gedroht, sollte es jemandem von dem Vorfall erzählen.

Eine Polizistin sucht mithilfe eines Suchhundes am Rande eines Waldstückes nach Hinweisen. Ein elfjähriges Mädchen wurde am helllichten Tag von einem Mann, der eine Wolfsmaske getragen haben soll, vergewaltigt. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Es gebe keine Zweifel, dass die Schilderungen des Opfers zutreffend sind, sagte Raab weiter. Die leichten körperlichen Verletzungen der Elfjährigen passten zum Tatort, außerdem seien Spuren gesichert worden. Zwei Passantinnen hätten die Tat gesehen und sich später bei der Polizei gemeldet, berichtete Raab weiter. Sie hätten das Geschehen nicht als sexuellen Übergriff erkannt. In 16 Jahren habe er keinen solchen Fall erlebt, sagte Raab. Die Beamten zeigten sich am Mittwoch sichtbar erschüttert.

