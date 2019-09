Mattel veröffentlicht erste geschlechtsneutrale Puppenkollektion

Inklusion und Vielfalt sind in der heutigen Zeit wichtige Gesellschaftsthemen, die auch beim Spielzeugkonzern Mattel großgeschrieben werden. Der Hersteller hat deshalb erstmals eine komplett geschlechtsneutrale Puppenlinie mit dem Namen "Creatable World" veröffentlicht, die Kindern laut einer Pressemitteilung "grenzenlosen Spielspaß" ermöglichen soll.

Mattel löst sich von Geschlechtsnormen

Das Besondere an der neuen Linie ist die individuelle Gestaltung von Haaren, Kleidungsstücken und Accessoires. Kinder können ihr Spielzeug nach Belieben selbst umgestalten, sodass bei ihren Puppen keinerlei Geschlechtsnormen vorgegeben sind. Mit der neuen Kollektion erhoffe sich das Unternehmen, dass "auch Erwachsene erkennen, dass Kinder von dem Spiel mit individualisierbaren Puppen profitieren", wie Kim Culmone, Senior Vice President Mattel Fashion Doll Design, erklärt.

Entwickelt wurden die neuen Puppen demnach in Zusammenarbeit mit externen Experten und Ärzten, aber auch mit Eltern und zahlreichen Kindern. Die Linie besteht aus sechs verschiedenen Sets, in denen je eine Puppe, zwei Frisuren und viele Styling-Möglichkeiten enthalten sind. Außerdem sind die Puppen in unterschiedlichen Hauttönen erhältlich.

RND/eee/spot