„Megapark“-Türsteher krankenhausreif geprügelt: Täter sollen Leipziger Hooligans sein

Palma de Mallorca

Nach einer brutalen Attacke auf einen afrikanischen Türsteher wird gegen zwei deutsche Urlauber auf Mallorca ermittelt. Der zuständige Richter habe nach der Vernehmung der beiden jungen Männer am Montagabend Untersuchungshaft angeordnet, sagte ein Justizsprecher der spanischen Ferieninsel am Dienstag. Die beiden Touristen im Alter von 20 und 21 Jahren würden der schweren Körperverletzung beschuldigt. Nach Angaben der Polizei wird ein „rassistischer Hintergrund“ vermutet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich offenbar um Hooligans aus Leipzig – das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Die „Bild“ berichtet, dass die Männer Anhänger des sächsischen Regionalligisten Lok Leipzig sind. Das Auswärtige Amt bestätigte gegenüber der LVZ, dass es den Angriff am Samstagabend gegeben hat: „Das Konsulat in Palma betreut den Fall konsularisch“, sagte eine Sprecherin. Weitere Angaben seien aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und ihren Angehörigen allerdings nicht möglich.

Bilder mit Hakenkreuzen auf Handy eines Verdächtigen gefunden

Die Attacke ereignete sich am späten Samstagabend vor einem Biergarten am sogenannten „Ballermann“, der auch als Freiluftdiskothek fungiert. Nach Angaben von Angestellten und Besuchern des Lokals, die von Medien zitiert wurden, wurde der afrikanische Türsteher plötzlich und offenbar ohne jeden Grund attackiert. Der 44 Jahre alte Senegalese sei brutal verprügelt worden, habe geblutet und sei vorübergehend ohnmächtig geworden. Der Mann war am Dienstag noch in einem Krankenhaus in Palma, wie Medien berichteten. Er müsse operiert werden, hieß es.

Wie die Regionalzeitungen „Diario de Mallorca“ und „Última Hora“ unter Berufung auf die mallorquinische Polizei berichteten, fanden die Ermittler auf dem Handy eines der beiden Verdächtigen Bilder von Hakenkreuzen sowie des rechtsextremen und als gewalttätig geltenden Ku-Klux-Klans.

Von RND/dpa