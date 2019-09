Mehr als im Vorjahr: Sanitätswache versorgt am ersten Wiesn-Tag 558 Patienten

Bei der Einfahrt der S9 in den Frankfurter Bahnhof Taunusanlage stand ein brennender Mann auf dem Dach der Bahn. Die Polizei vermutet, dass der heimlich auf den Zug gekletterte Mann bei der Tunneleinfahrt mit der Oberleitung in Berührung kam. In einer Spezialklinik wurde er in ein künstliches Koma versetzt.