Panorama Verkehr Millionen Fliegen fallen tot auf die Straßen von Regenstauf Sie schwirren zu Millionen um die Straßenlaternen - dann fallen sie tot auf die Straße: Ein ganz besonderes Naturschauspiel mit unzähligen Eintagsfliegen hat die Einwohner des pfälzischen Ortes Regenstauf beschäftigt.

Ein Mann räumt in der Nacht mit einer Schaufel tote Eintagsfliegen von einer Straße. Alljährlich ist das Naturschauspiel in dem Ort in der Oberpfalz an mehreren Tagen zu sehen. Quelle: Alexander Auer/dpa