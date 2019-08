Mindestens 57 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Tansania

Bei einer Explosion eines Treibstofftanklastwagens im Osten von Tansania sind mindestens 57 Menschen getötet worden. Der Polizeibeamte Steven Kabwe sagte dem örtlichen Sender Azam TV, 57 Leichen seien nach der Explosion in der Stadt Morogoro geborgen worden. Viele weitere Personen mit Verbrennungen würden behandelt.

Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur AP, Dutzende Menschen hätten sich um den Tanklastwagen versammelt, nachdem er am Samstagmorgen in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Es sei versucht worden, Treibstoff abzuzweigen, als er in Flammen aufgefangen sei.

In Ostafrika gibt es häufig tödliche Explosionen, während Personen Treibstoff aus beschädigten Tanklastwagen stehlen.

RND/AP