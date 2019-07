Modedesigner bastelt „Rollstuhl“ für seinen Goldfisch – und rettet ihm das Leben

Seoul

Weil bereits einige seiner Goldfische aufgrund einer Erkrankung von der Schwimmblase nicht richtig schwimmen konnten und daraufhin starben, ist der südkoreanische Modedesigner Henry Kim erfinderisch geworden: Er hat einem seiner geliebten Haustiere einen „ Rollstuhl“ gebaut, wie die „Daily Mail“ berichtet. Mit dessen Hilfe könne sich das kranke Tier ohne Gleichgewichtsprobleme durch das Wasser bewegen.

Kim ist dem Bericht zufolge ein wahrer Goldfisch-Enthusiast. Der 32-Jährige besitzt mehr als 20 Tiere in drei verschiedenen Tanks in seinem Haus in Seoul. Wie genau sein Fisch mit der improvisierten Vorrichtung klar kommt, ist auf mehreren YouTube-Videos sehen.

Youtube-Video zeigt Fisch mit „ Rollstuhl “

Henry Kim ist aber nicht der Erste, der auf die Idee eines „ Rollstuhls“ für Goldfische kam. Bereits 2017 hat ein US-Amerikaner dem Fisch eines Kunden in seiner Zoohandlung ein Schwimmgerät nach gleichem Prinzip gebaut, wie die „ Daily Mail“ berichtet. Auch er verwendete demnach einen Schlauch und ein Stück Styropor für seinen Miniatur-„ Rollstuhl“. Das Problem bei Störungen der Schwimmblase ist, dass die Fische entweder hilflos auf den Boden sinken oder an die Oberfläche steigen.

Sonnenbrille für Katze ohne Augenlider

So besonders wie bei Goldfischen ist der Rollstuhl bei Vierbeinern wie Hund oder Katze nicht mehr. Dort sorgen eher andere Gadgets für Aufsehen. Bagel heißt zum Beispiel die Katze mit der Sonnenbrille, die nicht nur in ihrer Heimatstadt Los Angeles ziemlich bekannt ist. „Sunglasscat“, wie sie auf Instagram heißt, folgen auf ihrem Account rund 830 000 Menschen. Der Grund für ihr Accessoire ist nicht etwa Coolness. Die Katze wurde ohne Augenlider geboren und braucht deshalb den besonderen Schutz.

Von RND/pr