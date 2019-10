Motiv Eifersucht? Mann soll fünfköpfige Familie in Kitzbühel getötet haben

Kitzbühel

Die Polizei in Österreich ermittelt wegen eines eines mutmaßlichen fünffachen Mordes. Die Tat habe sich in Kitzbühel ereignet, ein Tatverdächtiger sei gefasst, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach Angaben der " Tiroler Tageszeitung" hatte sich die Tat in der Nacht auf Sonntag in einem Einfamilienhaus ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Täter habe sich am Morgen der Polizei gestellt. Der junge Mann soll aus Eifersucht gehandelt haben, berichtet die "Kleine Zeitung". Unter den Toten sollen sich seine Ex-Freundin und vier Familienmitglieder befinden, berichtet der "Kurier".

Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler sagte dem "Kurier": "So eine unfassbare Tragödie hatten wir in Kitzbühel noch nie."

