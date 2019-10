Mutter erfindet Krebserkrankung und lässt gesunden Sohn 13 Mal operieren

Im US-Bundesstaat Texas hat eine 34-jährige Mutter über sieben Jahre lang behauptet, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt sei – obwohl er kerngesund war. Wie die Tageszeitung „Fort Worth Star-Telegram“ berichtet, setzte Kaylene Bowen-Wright ihren Sohn insgesamt 323 Arztbesuchen und 13 unnötigen Operationen aus. Jetzt wurde bestätigt: Ihr Sohn hätte keine einzige der Behandlungen gebraucht.

„Sie war überzeugt, dass er krank ist“

Wie der Vater des Jungen der Tageszeitung erklärte, habe die Mutter schon während der Schwangerschaft eine auffällig große Sorge um ihr Baby gezeigt. Nach der Geburt artete ihr Verhalten immer mehr aus: „Sie sagte immer, dass Christopher krank sei. Jede einzelne Woche, jeden einzelnen Tag“, sagte Ryan Crawford dem „Forth Worth Star-Telegram“. Über Jahre versuchte der Vater das Familiengericht von Dallas davon zu überzeugen, dass sein Sohn kerngesund sei. Doch die Mutter behauptete weiterhin, ihr Sohn würde an einer seltenen genetischen Fehlfunktion leiden und an Krebs sterben, so die „Washington Post“. Das Gericht glaubte ihr zunächst.

Mutter wurde zu Haft verurteilt

Krankenhäuser in Dallas und Houston wurden schließlich misstrauisch und wandten sich an die Kinderschutzbehörde des Bundesstaats Texas. Daraufhin wurde der 34-Jährigen das Sorgerecht für ihren Sohn und seine zwei Geschwister entzogen. Von einem Strafgericht wurde sie jetzt doch verurteilt – zu sechs Jahren Haft, wie die „ Washington Post“ berichtet.

RND/al