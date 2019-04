Köln

Nach einer Radikalkur im vergangenen Herbst hat „ Lindenstraßen“-Star Moritz Sachs satte 43 Kilo abgenommen. Doch jetzt schlägt der Jojo-Effekt bei dem Schauspieler – er verkörpert in der Serie den Klaus Beimer – zu: Neun zusätzliche Kilo habe er bereits wieder auf den Hüften, verriet Sachs „ RTL“.

Von 120 Kilo hungerte sich Moritz Sachs vergangenes Jahr auf 77 Kilo runter – und das innerhalb von nur vier Monaten. Halten konnte der „ Lindenstraßen“-Star das Gewicht allerdings nicht, Schuld seien Essattacken. „Ich bin kein Bulimiker, ich spucke es nicht wieder aus, ich behalte es drin. Aber es ist tatsächlich dann viel zu viel. Ich kann durchaus 2500 Kilokalorien in einer halben Stunde in mich reindrücken, was ein Tagesbedarf wäre, sogar mehr. Ich habe das Sättigungsgefühl einfach nicht“, so Sachs gegenüber „ RTL“ über seinen Rückschlag.

Immer wieder hatte der Schauspieler in der Vergangenheit versucht, sein Gewicht zu reduzieren – ohne Erfolg. Doch als seine Gesundheit in Gefahr war, zog der heute 40-Jährige die Reißleine, holte sich professionelle Hilfe von der Uni Köln. So nahm er erstaunliche 43-Kilo ab, hielt seine Verwandlung mit einer Vorher-Nachher-Aufnahme bei Instagram fest.

Auch wenn er inzwischen wieder neun Kilo mehr auf den Hüften habe, sei er „mit sich selbst ganz zufrieden“, sagte er dem Sender „ RTL“.

Von RND/mat