Am Dienstagabend kam es zu einem Brand im Regenwaldhaus des Kölner Zoos. 132 starben, der Sachschaden ist weiterhin unklar. Unterdessen ist es zu einem weiteren Drama in dem Zoo gekommen - bei zwei Elefanten kam es zu einem tödlichen Vorfall.

Nach Brand in Kölner Zoo: Schadenshöhe weiter unklar

