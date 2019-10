Nach Festnahme des Vaters: Woher kommt das ganze Geld auf dem Bauernhof?

Amsterdam

Nach der Festnahme des Vaters der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden konzentrieren sich die Ermittlungen auf das Motiv. Der Mann sei ansprechbar, und auch mit den Kindern könne man kommunizieren, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag in der niederländischen Provinz Drenthe. Der 67-jährige Vater war am Donnerstagabend festgenommen worden. Er wird ebenso wie der 58 Jahre alte Österreicher Josef B. der Freiheitsberaubung verdächtigt. Dieser hatte den Hof in Ruinerwold gemietet, aber wohnte wahrscheinlich nicht dort.

Die Kinder hätten heftig auf die Festnahme des Vaters reagiert, sagte die stellvertretende Polizeichefin in Drenthe, Janny Knol, im niederländischen Fernsehen. Die Polizei und auch Psychologen würden mit ihnen reden. „Dass sie nicht unbedingt dasselbe Verhalten zeigten wie wir, ist deutlich.“

Dem Vater werden mehrere Vergehen zur Last gelegt

Neun Jahre lang hätten sie in einem abschließbaren isolierten Raum mit mehreren Kammern gehaust, sagte sie. Nur ab und zu seien sie im Garten gewesen, aber sie hätten das Gelände nie verlassen. Die heute 18- bis 25-jährigen Kinder hatten nach Polizeiinformationen nie eine Schule besucht, doch sie können lesen und schreiben und würden alle niederländisch sprechen.

Dem Vater der sechs Kinder werden gleich mehrere Vergehen zur Last gelegt: „Der Mann steht vorerst im Verdacht der Mittäterschaft bei rechtswidriger Freiheitsberaubung, Misshandlung im Sinne der Beeinträchtigung der Gesundheit anderer und Geldwäsche.“ Vor allem der letzte Punkt wirft große Fragen auf. „Wir haben eine große Summe Bargeld gefunden“, sagte Evelien Aanenbrug. Das britische Onlineportal „En24“ schreibt gar von mehreren 10.000 Euros. Doch die Frage ist: Woher kommt die große Menge Bargeld auf dem Bauernhof?

