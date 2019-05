Nach brutalem Tritt in den Rücken: Arnold Schwarzenegger verzichtet auf Klage

Johannesburg

Schauspieler Arnold Schwarzenegger will nicht gegen den Mann klagen, der ihm bei einer Sportveranstaltung in Südafrika einen heftigen Tritt in den Rücken versetzt hat. „Viele von euch haben mich danach gefragt, aber ich werde nicht klagen“, schrieb der 71-Jährige am Sonntag bei Twitter. Er hoffe, der Mann werde sein Leben wieder in den Griff bekommen, twitterte Schwarzenegger weiter.

In einem Video, das der „Terminator“-Star am Samstag selbst in dem sozialen Netzwerk verbreitet hatte, ist zu sehen, wie er am Rande eines Sportfelds Autogramme gibt. Von hinten springt ein Mann auf ihn zu und tritt ihn mit beiden Beinen in den Rücken. Schwarzenegger hatte nach eigenen Angaben zunächst gedacht, er sei von der Menschenmenge angerempelt worden.

Der ehemaliger Bodybuilder besuchte am Wochenende das Arnold Sports Africa Festival in Johannesburg, eine nach ihm benannte Sport-Veranstaltung.

