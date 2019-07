Neue Durchsuchung auf Campingplatz in Lügde: Gibt es einen weiteren Tatort?

Lügde

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde hat die Polizei eine weitere Parzelle durchsucht. Das berichtet das „Westfalen Blatt“. Darauf soll sich ein Wohnwagen mit festem Anbau befinden.

Dem Bericht nach rückte die Ermittlungskommission „ Eichwald“ am Mittwochnachmittag erneut auf dem Campingplatz an – Wochen, nachdem die Parzellen der beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. abgerissen wurden.

Video: Lügde-Prozess: Hauptangeklagte gestehen

Beamte haben Parzelle in der Nacht bewacht

Die Parzelle, die am nördlichen Rand des Campingplatzes liegt, wurde demnach mit Absperrband abgeriegelt. Streifenbeamte sollen das Areal in der Nacht bewacht haben. Zum Hintergrund der Durchsuchung wollte sich die Polizei laut „ Westfalen Blatt“ nicht äußern. Die Untersuchung des Wohnwagens soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Unterdessen wird auch der Prozess gegen die beiden Hautangeklagten fortgesetzt: Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft hundertfachen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Die Deutschen sollen ihre Opfer auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen auch wiederholt vergewaltigt haben. Der 56-Jährige und der 34-Jährige hatten zum Verhandlungsauftakt ein Geständnis abgelegt.

