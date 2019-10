Oktoberfest geht wohl ohne neue Rekorde zu Ende

München

Nach 16 Tagen endet an diesem Sonntag das 186. Münchner Oktoberfest - wohl ohne neue Rekorde. Die Festleitung rechnete damit, dass ähnlich viele Menschen kamen wie im Vorjahr, da waren es 6,3 Millionen. Auf "sicher über sechs Millionen" hatte Wiesnchef Clemens Baumgärtner ( CSU) am Freitag die Besucherzahl geschätzt.

Am Sonntagnachmittag (13.00 Uhr) will die Festleitung mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst ihre Bilanz ziehen. Wirte und Schausteller seien zufrieden, hieß es vorab. Bei stabilem Bierkonsum waren die Gäste in der ersten Festwoche mit gutem Appetit gekommen: Sie verspeisten 72 Ochsen und 25 Kälber, dazu massenweise gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Zuckerwatte.

Mit Waffeln gegen den Müll: Wiesn kämpft um Nachhaltigkeit

Mehr Zulauf hatte die Oide Wiesn mit historischen Fahrgeschäften im Südteil des Geländes. Gut möglich, dass viele schon mit Wehmut aufs nächste Jahr schauen, wenn die "Oide" dem Zentral-Landwirtschaftsfest weichen muss - alle vier Jahre beanspruchen die Bauern aus historischen Gründen den Platz.

Lesen Sie auch:

Irres Video: Nackt-Rutscher im Oktoberfest-Bierzelt

Der Wendler und seine Laura werden auf dem Oktoberfest ausgebuht

RND/dpa