Polizei fahndet an Grundschule nach maskiertem Mann mit Messer

Winterberg

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Winterberg nach einem Maskierten mit einem Messer gesucht, der an einer Grundschule gesehen worden war. Er habe am Mittwochmorgen auf dem Schulparkplatz eine Mitarbeiterin der Grundschule in dem Ortsteil Niedersfeld angesprochen. „Er legte seinen Arm auf ihre Schultern, hielt ein Messer in der Hand und sagte sinngemäß: „Mal sehen was heute passiert!““, schrieb die Polizei bei Twitter. Die Frau sei in die Schule geflüchtet. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein direkter Bezug der Tat zur Schule sei nicht erkennbar, hieß es weiter. Der Verdächtige sei vermutlich Deutscher.

Kinder wurden von der Grundschule abgeholt

Die Kinder seien in der Schule und in Sicherheit, teilte die Behörde am Morgen mit. „Niemand ist verletzt.“ Im Laufe des Vormittags wurden alle Kinder von ihren Eltern an der Grundschule abgeholt. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort und suchte den Mann. Seine Beschreibung laut Polizei: „Jeanshose, dunkles Oberteil, weiße Nike-Schuhe.“

Zwischenzeitlich wurde ein Mann von der Polizei festgenommen und kontrolliert. Kurz darauf teilte die Polizei jedoch mit, dass es sich nicht um den Gesuchten handele.

Von RND/dpa