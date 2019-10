Prozessauftakt im Fall der zerstückelten Frauenleiche: Angeklagter schweigt

Vor einer Woche stürzte das Hard-Rock-Hotel in New Orleans ein. Jetzt (Dienstag) mussten zwei Baukräne an der Ruine gesprengt werden, die auf umstehende Gebäude zu stürzen drohten. Als nächstes müssen die noch nicht geborgenen zwei der insgesamt drei toten Bauarbeiter aus dem Gebäude geholt werden.