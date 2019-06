Reisebus mit Schülern an Bord kracht in Auto: 28 Fahrgäste verletzt

Arnstadt

Ein Reisebus mit fast 50 Schülern aus Baden-Württemberg ist in Thüringen mit einem Auto zusammengestoßen - dabei gab es zahlreiche Verletzte. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall auf einem Autobahnzubringer in der Nähe von Arnstadt am Freitag 28 Menschen verletzt, acht von ihnen schwer. Einige befinden sich demnach noch im Krankenhaus. Im Laufe des Abends gab es leicht unterschiedliche Angaben zur genauen Zahl: Die Thüringer Landespolizeidirektion sprach zuletzt von 20 Leicht- und sechs Schwerverletzten in dem Bus. Wie viele davon Jugendliche sind, blieb dabei offen.

Eine Polizistin sichert nahe der Autobahnabfahrt Arnstadt Nord die Unfallstelle Quelle: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/

Die 75 Jahre alte Fahrerin des Autos und ihr 80 Jahre alter Beifahrer wurden beide ebenfalls schwer verletzt, Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Auch sechs Jugendliche wurden stationär aufgenommen, die übrigen Schüler und ihre Lehrer konnten mit einem Ersatzbus die Heimreise antreten.

Im Bus saßen laut Polizei Schüler aus Stuttgart, die auf dem Nachhauseweg waren. Der Unfall ereignete sich zwischen dem südlich von Erfurt gelegenen Arnstadt und der Anschlussstelle Arnstadt-Nord der Autobahn 71. Die Landespolizeiinspektion Gotha teilte mit, die 75 Jahre alte Autofahrerin habe den Richtung Autobahn fahrenden Bus nicht beachtet, als sie die Fahrbahn überquerte. Der Bus sei dann trotz Gefahrenbremsung frontal mit der Fahrerseite des Wagens kollidiert. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto in den Straßengraben.

In dem Bus hätten 49 Schüler und sechs Betreuer gesessen. Die Schüler sind 16 bis 18 Jahre alt. Die Straße wurde wegen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme viereinhalb Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 60.000 Euro.

