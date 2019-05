Reuiger Fahrraddieb: „Im Vollrausch Velo gestohlen, tut mir leid!“

Basel

Unter Drogeneinfluss passieren nicht selten Dinge, die man gerne ungeschehen machen würde. So ist es wohl auch einem Zettelschreiber in Basel in der Schweiz ergangen: „Im Vollrausch habe ich ein Velo hier gestohlen, das tut mir aufrichtig leid!“, schreibt er auf einem Blatt, dass er in der Gegend seines Verbrechens aufklebte.

„Das Herrenfahrrad kann beim Polizeiposten Kannenfeld abgeholt werden.“ Die Nachricht endet mit einer Selbstkasteiung: „Entschuldigung, ein Idiot.“ Reaktionen auf Twitter deuten daraufhin, dass er mit seiner reuigen Nachricht auf Gnade hoffen kann.

Die Polizei konnte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) nicht sagen, ob das Rad schon abgeholt worden ist. Dem Gewissen des reuigen Velodiebs dürfte es aber sicher etwas besser gehen.

Von pach/RND