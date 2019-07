Schauspieler Antonio Banderas: „Ich habe dem Tod ins Gesicht geschaut“

Madonna schwärmt auch für Antonio Banderas. Wen sie unbedingt mal kennenlernen wolle, wurde die Sängerin von einer Freundin gefragt. „Den Typ aus den Almodóvar-Filmen“, hat sie geantwortet. Die Szene ist belegt: Sie findet sich in der Doku „In Bed With Madonna“ (1990) – und gibt einen ungefähren Anhaltspunkt zur Attraktivität, die Banderas auf Menschen ausübt.

Der 1960 in der andalusischen Hafenstadt Málaga geborene Sohn eines Polizisten und einer Lehrerin wollte eigentlich Fußballer werden, zog sich jedoch als Teenager eine schwere Fußverletzung zu. Just als der spanische Diktator Franco 1975 starb, saß Banderas mit einem dicken Gips da. Der Traum vom Profi war ausgeträumt.

Schnell fand Banderas eine neue Leidenschaft: In Málaga ließ er sich zum Schauspieler ausbilden und trat auf verschiedenen Bühnen auf, auch in Madrid. Dann lernte er den noch unbekannten Regisseur Pedro Almodóvar kennen, und die anschließende Zusammenarbeit ließ Banderas zum Star am spanischen Kinohimmel aufsteigen. „Das Gesetz der Begierde“ (1987), „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ (1988), „Fessle mich!“ (1990), so hießen einige der Filme, bevor Banderas eine zweite Karriere in Hollywood begann.

Um seine erste Rolle dort rankt sich eine hübsche Anekdote: Banderas konnte kein Wort Englisch. Seine Rolle in „Mambo Kings“ (1992) hatte er sich rein phonetisch angeeignet.

Das klappte offenbar vortrefflich: Bald spielte er an der Seite von Tom Hanks im Aids-Drama „ Philadelphia“ (1993) den Freund des schwulen Protagonisten.

Von nun an machte der Spanier in Hollywood Furore. Mit Madonna brillierte er im Musical „Evita“ – da war er privat aber mit Melanie Griffith verheiratet (von der er inzwischen wieder getrennt ist). Es folgten Kinoauftritte als Rächer „Zorro“ (1998, 2005), im Malerinnendrama „Frida“ (2002) und in den „Spy Kids“-Filmen. Außerdem lieh Banderas dem Gestiefelten Kater in den „Shrek“-Filmen seine Stimme.

Und dann kehrte der Schauspieler nach Spanien zu seinem Lieblingsregisseur Almodóvar zurück: In „Die Haut, in der ich wohne“ (2011) verkörperte er einen besessenen Chirurgen. In „Leid und Herrlichkeit“ spielt er nun ein Alter Ego Almodóvars – und zwar so gut, dass ihm beim Filmfestival in Cannes im Mai die Schauspieler-Palme verliehen wurde. Das Drama über einen alternden Regisseur, der Rückschau auf sein bewegtes Leben hält, kommt am 25. Juli in unsere Kinos.