Starnberg

Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb am frühen Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren nach langer schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See, wie ihre Tochter Katerina Jacob über ihre Agentur mitteilen ließ.

Schwiers spielte in dutzenden TV-Produktionen mit, darunter in Erfolgsserien wie „Unser Charly“, „Tatort“ und „Der Bulle von Tölz“. Ihre letzte Rolle hatte sie 2017 in „Die Spezialisten – im Namen der Opfer“. Sie wirkte auch in zahlreichen Theaterproduktionen mit. Schwiers wurde unter 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.

Von rnd