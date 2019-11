Schuh-bidu! Mysteriöser Pumps-Aufsteller gefasst

Nachdem zwei Partygäste zusammengebrochen waren, ist ein Swinger-Club in Hattingen evakuiert worden. Das Kohlenmonoxid-Warngerät der Rettungskräfte schlug Alarm, viele Swinger wurden in Bussen von Sanitätern untersucht. Als der Gaspegel zurückging, ließ man die Gäste in den Klub, um ihre Sachen zu holen.