Panorama Wächtersbach Eritreer wegen seiner Hautfarbe niedergeschossen: Täter handelte rassistisch motiviert In Hessen wird ein Eritreer auf offener Straße niedergeschossen – die Tat war offenbar rassistisch motiviert, das Opfer zufällig ausgewählt. Bei dem Täter fanden die Ermittler mehrere Waffen.

Polizeibeamte der Spurensicherung vermessen den Tatort, wo in einem Auto (l.) ein lebensgefährlich verletzter Mann in einem Auto gefunden wurde, der später im Krankenhaus verstarb. Bei dem Mann soll es sich um den Täter handeln, der zuvor in Wächtersbach einen 26-Jährigen aus Eritrea angeschossen hatte. Quelle: Moritz Pappert/OsthessenNews/dpa