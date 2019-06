Sexueller Übergriff auf 90-Jährige in Parkhaus – Zeugen verhindern das Schlimmste

Heilbronn

Bei einem sexuellen Übergriff auf eine 90 Jahre alte Frau in einem Heilbronner Parkhaus haben Zeugen wohl das Schlimmste verhindert. Ein stark betrunkener Mann soll sich vor der – offensichtlich hilflosen – Frau ausgezogen, ihr das Kleid hochgeschoben und sich an sie auf den Boden gelegt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Mehrere Männer sahen das von einem gegenüberliegenden Balkon, sie liefen herüber und riefen die Polizei.

Der 50 Jahre alte Verdächtige konnte festgenommen werden, später erging Haftbefehl. Ein Test ergab, dass der Mann zum Tatzeitpunkt drei Promille Alkohol im Blut hatte. Ihm wird schwere sexuelle Nötigung vorgeworfen.

Von RND/dpa