Für ein paar entspannte Tage am bayerischen Tegernsee sollen Siegfried und Roy Anfang des Monats heimlich von Las Vegas nach Deutschland gereist sein. Doch anstatt sich zu erholen, ist Roy Horn laut „Bild“ ernsthaft erkrankt, sein Partner Siegfried mache sich Sorgen.

Wie das Blatt berichtet, wollte sich Roy in Deutschland von seinem Leibarzt untersuchen lassen. Der Magier ist seit einer Tiger-Attacke 2003 halbseitig gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Doch aus dem Gesundheits-Check wurde nichts. Wie die „Bild“ berichtet, ist Roy an einer Lungenentzündung erkrankt.

Roy wurde ärztlich betreut

„Es ist bedrückend. Roy hat sich die Lungenentzündung wohl durch die Klimaanlage auf dem Hinflug geholt“, so Siegfrieds Schwester Dolore gegenüber der „Bild“. Ins Krankenhaus musste der 74-Jährige bisher nicht, soll aber in einer Suite des „Seehotel Überfahrt“ ärztlich betreut worden sein.

Mittlerweile soll das Magier-Duo weiter nach München in ein Luxushotel gefahren sein. Wann sie zurück in ihre Wahlheimat Las Vegas können, ist noch ungewiss. „Es ist im Moment die große Frage, wann die beiden zurück nach Las Vegas fliegen können“, so Dolore zur „Bild“.

