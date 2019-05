Star-Koch mit 40 Piranhas im Gepäck erwischt

Los Angeles

Ein international bekannter Star-Küchenchef aus Peru wurde für ein renommiertes Gourmet-Festival nach Los Angeles eingeladen. Doch seine große Spezialität verschaffte Virgilio Martinez bei der Einreise am Flughafen mächtig Ärger und den Gang in die Haltezelle. Er hatte nämlich 40 Piranhas im Gepäck.

Martinez ist auf Spezialitäten aus dem Amazonas-Gebiet spezialisiert. Über die Zubereitung von Piranhas hat er sogar ein Kochbuch geschrieben und führte das auch in der Netflix-Serie „Chef’s Table“ vor. Der Zollbeamten dagegen empfand eher Schock als Appetit, als er 40 der furchteinflößenden Fleischfresser mit Flossen vakuumverpackt in Martinez‘ Reisetasche entdeckte.

Piranhas gelten in Peru als ganz normale Fische

Der „ Los Angeles Times“ verriet der Peruaner, dass er dann auch noch einen Scherz machte – was ein großer Fehler war: „Der Zöllner fragte, ‚Was ist denn das?‘ Und ich meinte nur ‚Knochen und Haut‘. Daraufhin wurde ich nach Hinten abgeführt.“

Fünf Stunden lang wurde Martinez verhört. Bis er den Beamten überzeugen konnte, dass Piranhas in seinem Land als ganz normale Fische gelten: „Ich habe ihm dann mein Buch gezeigt, wie ich sie zubereite. Das hat ihn gottseidank am Ende überzeugt. Das Problem ist, dass man in Amerika Piranhas nur aus Horrorfilmen kennt.“

