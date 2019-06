Statue von Marilyn Monroe geklaut – Wars ein #Me-Too-Aktivist oder ein glühender Fan?

Los Angeles

Die kleine Marilyn-Monroe-Statue am Walk of Fame ist ein berühmtes Hollywood-Zeichen. Der größte weibliche Star der Fünfzigerjahre ist in seiner berühmtesten Pose zu sehen: In dem weißen Kleid, das sie in Billy Wilders „Das verflixte 7. Jahr“ (1955) trägt, als ihr die heiße Luft aus dem U-Bahn-Schacht, den Rock hochpustet und sie das Kleid nach unten zwingt.

Das LAPD hat Fingerabdrücke auf der Installation gefunden

Wer vorbeikommt, macht für gewöhnlich ein Foto von der Pavillon-artigen Installation mit der Monroe auf der Dachspitze. Jetzt nicht mehr. Denn die Statue der berühmtesten Blondine des Kinos ist weg.

Ein Unbekannter hat die Monroe abgesägt. Laut Polizeiangaben vom Dienstag (Ortszeit) sei ein Mann auf die Installation „Four Ladies of Hollywood Gazebo“ geklettert. Angeblich gibt es einen Augenzeugen. „Unsere Experten haben einige Fingerabdrücke finden können“, sagte Polizist Douglas Oldfield vom Los Angeles Police Department (LAPD) dem Fernsehsender NBC.

Die Frage bleibt: Wer hat Marilyn abgesägt? Und warum?

Die 25 Jahre alte Installation „Four Ladies of Hollywood Gazebo“ hat als Säulen Bildnisse von Dorothy Dandridge, Mae West, Anna May Wong und Dolores Del Rio – vier Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, die in der Unterhaltungswelt grenzüberschreitend wirkten.

Wer hat Marilyn runtergeholt? Ein glühender Fan, der sich das Abbild der Hollywood-Ikone in den eigenen Garten implantieren will? Oder ein #MeToo-Aktivist, der befunden hat, man habe der Monroe lange genug unter den Rock geguckt. Das LAPD will es unbedingt herausfinden. Schließlich, so die Polizei, bedeute die Installation den Menschen im Viertel sehr viel.

Von RND/dpa/big