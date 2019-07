Streunende Hunde retten Neugeborenes – herzzerreissende Szene wie aus einem Disneyfilm

Kaithal

Streunende Hunde haben in der Stadt Kaithal im nordwestindischen Bundesstaat Haryana ein Neugeborenes gerettet, nachdem die Mutter das Kind in Plastikfolie gewickelt und in ein Abflussrohr geworfen hatte. Die Frau wurde dabei von Überwachungskameras gefilmt (das Video ist bei Youtube zu finden). Das berichtete die britische „Times“.

Die Straßenhunde bellten solange, bis Passanten aufmerksam wurden

Drei Straßenhunde hatten das Wimmern des kleinen Mädchens bemerkt, zogen das Kind vorsichtig aus dem Abfluss, und bellten solange, bis Passanten auf sie aufmerksam wurden. Die riefen die Polizei.

Das Kind wurde in ein Hospital gebracht, wo sein Zustand als „kritisch“ bezeichnet wurde. Der Chefarzt des Kaithal CivilHospital, Dinesh Kansal, wurde im „Mirror“ zitiert: „Es handelt sich um ein vorzeitig nach sieben Monaten Schwangerschaft geborenes Baby.“ Gegen die unbekannte Frau wird ermittelt. In Indien gelten Mädchen in vielen Regionen noch als finanzielle Bürde.

Meist sind die Geschichten von streunenden Hunden eher die von Bissen und Verletzungen. Diese Geschichte könnte die Grundlage für einen Disneyfilm liefern, einen mit dem Vermerk: „Basiert auf einer wahren Geschichte“.

Von RND/big