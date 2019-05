Südkoreanischer Thriller „Parasite“ gewinnt Goldene Palme in Cannes

Cannes

Der gesellschaftskritische Film „ Parasite“ aus Südkorea wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

Deutsche Regisseure haben es in diesem Jahr zwar nicht in den Wettbewerb des Filmfestivals Cannes geschafft. Allerdings war mit „A hidden life“, ein Film nominiert, der maßgeblich in Deutschland produziert und mit deutschsprachigen Schauspielern gedreht wurde. August Diehl und die Österreicherin Valerie Pachner laufen in diesem bildgewaltigen Drama unter der Regie des US-Amerikaners Terrence Malick zur Hochform auf.

Von RND/dpa