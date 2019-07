Supermarkt bietet Einkaufswagen für Kinder mit Behinderung an

Viersen

Es ist ein Einkaufswagen der besonderen Art, der seit Montag im Edeka-Markt Zielke in Viersen ( Nordrhein-Westfalen) steht: „Auf Wunsch einer Kundin haben wir einen behindertengerechten Wagen für Kinder angeschafft“, sagte Marktleiter Peter Düpper dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dank eines speziellen Aufsatzes könne die betroffene Mutter künftig einfacher mit ihrem behinderten Sohn einkaufen gehen. Noch seien die Beiden nicht im Markt gewesen, um den Wagen auszuprobieren. „Sie haben sich aber bereits gemeldet und werden in den nächsten Tagen vorbeischauen.“

Der besondere Einkaufswagen im Supermarkt von Anja und Carsten Zielke eignet sich für Kinder bis zu 35 Kilogramm, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Vorerst wurde für die insgesamt drei Edeka-Märkte der Familie nur ein Exemplar angeschafft. „Wir wollen erst einmal schauen, wie groß der Bedarf ist“, erklärte Marktleiter Düpper.

Auch Einkaufswagen für erwachsene Rollstuhlfahrer

Aktuell stehe der Einkaufswagen zwar in seiner Filiale in Viersen, er könne aber auch in den Märkten in Viersen-Dülken und Willich genutzt werden. Die Kunden müssten nur vorher Bescheid sagen. „Dann können wir den Wagen schnell herumfahren. Das ist kein Problem.“

Neben dem Einkaufswagen für Kinder mit Behinderung gibt es in zwei von den drei Zielke-Filialen auch Einkaufswagen für erwachsene Rollstuhlfahrer. „Aufgrund ihrer Breite können die Kunden quasi in den Wagen hineinfahren“, erklärt Düpper. Einmal angedockt, könnten sie diesen dann problemlos vor sich herschieben.

Von RND