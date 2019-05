Maine

Diese Zwei haben einander gesucht – und gefunden: Nick Abbott hat seit kurzem einen neuen Freund mit vier Pfoten. Der 31 Jahre alte Mann aus Maine hat Emerson adoptiert, einen schwarzen Labrador-Mischling. Das besondere an ihrer Beziehung: Sie muss ohne Worte auskommen. Denn sowohl Hund als auch Herrchen sind taub, wie „ABC News“ berichtet.

Emerson hatte keinen leichten Start ins Leben. Er verbrachte die ersten Wochen in einem Tierheim, außerdem machte ihm eine Infektion zu schaffen. Ob er deshalb nichts hören kann, oder ob er von Geburt an taub war, wissen seine Pfleger nicht.

Emerson lernt Kommandos in Zeichensprache

Als das Tierheim nach einem neuen Zuhause suchte, meldete sich Abbott mit einer einfachen Bewerbung: „Ich bin auch taub und ich habe das Gefühl, dass wir eine gute Verbindung haben werden.“ Das Tierheim machte demnach kurzen Prozess und übergab Emerson.

Dort hat Abbott seinem neuen Freund schon einige Kommandos in Zeichensprache beigebracht. Hinsetzen, Hinlegen und Herkommen – alles kein Problem. Emerson finde immer einen Weg, von Nick zu lernen, sagt seine Mutter.

„Zwei taube Jungs“ auf Instagram

Mittlerweile berichtet Abbott auf einer eigenen Instragram-Seite von seinem Leben mit Emerson. „ Nick and Emerson two deaf boys and their adventures!“ – „Zwei taube Jungs und ihre Abenteuer“.

