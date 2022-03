Teenager stürzt in 20 Meter tiefen Lüftungsschacht

Berlin

Ein Sturz in 20 Meter Tiefe ist für einen 17-Jährigen in Berlin-Kreuzberg vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Mit weiteren Jugendlichen war er bei einer Party in der Nacht auf Sonntag über eine Dachterrasse auf das Dach eines Hauses geklettert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eigenen Angaben zufolge seien die jungen Menschen dann über die angrenzenden Dächer gelaufen. Dabei soll der 17-Jährige durch ein Plastikwellblech gebrochen und in den darunter liegenden Lüftungsschacht gestürzt sein.

Rettungskräfte brachten Jugendlichen ins Krankenhaus

Seine Freunde riefen die Rettungskräfte, die sich über das Gebäude Zugang zu dem Schacht verschafften und den Jugendlichen befreiten. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr habe aber keine bestanden, teilte die Polizei weiter mit.

RND/dpa