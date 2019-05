Tierquäler-Serie: Unbekannte zünden Igel an und werfen sie in den Müll

Willich

In einem Mülleimer auf einem Spielplatz hat eine Spaziergängerin im nordrhein-westfälischen Willich einen schwer verletzten Igel gefunden. Das Tier wies laut Polizei eindeutige Brandverletzungen auf. Ein weiterer Passant nahm den verletzten Igel am Mittwochmorgen aus dem Papierkorb und brachte ihn zu einem Tierarzt.

Es ist nicht der erste Fall von Tierquälerei in der 50.000-Einwohner Stadt: Nach Angaben der Polizei habe es in Willich in der Vergangenheit immer wieder Fälle angezündeter Igel gegeben. Die erste Serie ereignete sich demnach bereits im Jahr 2013. Das Muster dabei ähnelt sich: Oft wurden die Tiere in Mülleimern oder Papierkörben an Spielplätzen gefunden. Einige Igel starben an den schweren Brandverletzungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach den unbekannten Tätern im Mithilfe.

Von RND/dpa