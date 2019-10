Tierquälerei in Niedersachsen: Steht das Skandal-Labor jetzt vor dem Aus?

Neu Wulmstorf

Die Aufnahmen sind kaum zu ertragen: Blutverschmierte Hunde, verletzte Katzen und Affen, die zwischen Metallgerüsten eingequetscht sind. All das haben Tierschützer in einem Versuchslabor nahe Hamburg dokumentiert und vor einigen Tagen veröffentlicht.

Entstanden sind die Aufnahmen nach Angaben der SOKO Tierschutz im Labor LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) in Mienenbüttel ( Niedersachsen), in dem Versuche mit Giftstoffen an Tieren vorgenommen werden.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, könnte der Fall jetzt Konsequenzen haben. Bei einer unangekündigten Kontrolle Mitte vergangener Woche habe der Landkreis Harburg das Versuchslabor des Unternehmens durchsucht und dabei ebenfalls Verstöße gegen den Tierschutz registriert. "Die Käfige für die Affen sind beispielsweise zu klein. Genau wie die Tierschützer es berichtet haben“, so ein Sprecher des Landkreises gegenüber der Zeitung.

Tierschützer fordern Aufklärung des Falls

Auch die Genehmigungsbehörde Laves ( Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) habe bereits bei der Staatsanwaltschaft Stade Strafanzeige gegen LPT wegen Verdachts auf strafrechtlich relevante Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorschriften erstattet.

Die Tierschützer der SOKO Tierschutz fordern eine Aufklärungs des Falls: „Jedes Jahr werden Hunderttausende Tiere in Europa für regulatorische, toxikologische Tests vorsätzlich vergiftet. Unsere Recherche enthüllt entsetzliches Tierleid, unzulängliche Pflege der Tiere, schlechte Praktiken und Brüche europäischen und deutschen Rechts“, so Michelle Thew von Cruelty Free International.

Bislang hatten die Behörden die Zustände bei Kontrollen offenbar nie beanstandet.

RND/msc