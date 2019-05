Panorama Schauspieler Til Schweiger hat Fridays for Future „nicht so verfolgt“ Der Schauspieler Til Schweiger hat die Klima-Protestaktion Fridays for Future bisher „nicht so verfolgt“. Er versuche zwar, sich möglichst breit zu informieren und lese verschiedene Zeitungen, mit dem Thema sei er jedoch „ein bisschen überfordert“, sagte Schweiger.

