Tödlicher Angriff in schwedischer Schule: Verdächtiger innerhalb von zehn Minuten gefasst

Malmö

Der Tatverdächtige bei dem tödlichen Angriff in einem Gymnasium in Malmö ist nach Polizeiangaben bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen gefasst worden. Beamte hätten ihn und zwei verletzte Personen im dritten Stock des Schulgebäudes angetroffen, sagte die lokale Polizeichefin Petra Stenkula am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der südschwedischen Stadt. Die Polizei sei am Montag um 17.12 Uhr alarmiert worden, um 17.22 Uhr sei der 18-Jährige festgenommen worden. Der Schüler stamme aus dem nahe gelegenen Trelleborg und sei zuvor nicht als Straftäter auffällig gewesen. Er wurde um kurz vor Mitternacht unter Mordverdacht gestellt.

Zusammenhänge müssen noch geprüft werden

Ob es eine Verbindung zwischen dem Festgenommenen und den beiden Todesopfern gibt, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, sagte Stenkula. Bei der Tat waren zwei Frauen getötet worden, die an der Schule angestellt und zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen waren. Beide waren Mitarbeiterinnen und Lehrerinnen, wie die für die Gymnasial- und Erwachsenenbildung in Malmö zuständige Behördenvertreterin Anneli Schwartz an Stenkulas Seite sagte.

Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson reagierte bestürzt auf die Tat. „Mit großer Sorge und Bestürzung habe ich die Nachricht erhalten, dass gestern zwei Personen nach einem schweren Gewaltverbrechen in einer Schule in Malmö verstorben sind“, teilte die Regierungschefin am Morgen in einem Kommentar an schwedische Medien mit. In Gedanken sei sie bei den Familien und Freunden, aber auch bei allen Schülern und Kollegen an dem Gymnasium.

RND/dpa