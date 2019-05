Tödlicher Stromschlag: Mädchen steckt sich Handy-Ladekabel in den Mund und stirbt

Neu-Delhi

Tragischer Unfall in der Nähe von Neu Delhi: Ein zweijähriges Mädchen steckte sich ein Telefonladekabel in den Mund und erlitt einen tödlichen Stromschlag.

Die zweijährige Shehvar wurde am Freitag zu ihren Großeltern in ein Dorf in der Nähe von Neu-Delhi gebracht. Das Mädchen spielte unbeaufsichtigt und entdeckte das eingesteckte Ladekabel. Wie die „Times of India“ berichtet, begann sie daran zu kauen oder zu saugen, dann traf sie der Schlag.

Ein Verwandter des Mädchens hatte das Kabel dem Bericht nach steckengelassen. Anzeige wurde von der Familie nicht erstattet. „Daher wurden auch keine Ermittlungen aufgenommen“, so Akhilesh Pradhan von der örtlichen Polizei gegenüber „Times of India“.

