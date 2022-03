Im US-Bundesstaat Oregon fährt ein Autofahrer in der Nacht mit seinem Fahrzeug in ein Zeltlager von Obdachlosen. Dabei sterben vier Menschen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Tote und Verletzte in Oregon: Fahrer fährt in Obdachlosen-Zeltlager

