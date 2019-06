Tragödie in Freibad: Junge (2) ertrinkt im Nichtschwimmerbecken

Gelsenkirchen

In einem Freibad in Gelsenkirchen ist am Montag ein kleines Kind ertrunken. Der zwei Jahre alte Junge sei leblos im Nichtschwimmerbecken gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Kind mit syrischen Wurzeln sei trotz der Reanimation des Schwimmmeisters im Krankenhaus gestorben, teilte die Pressestelle des Bades mit. Vor Ort anwesende Familienangehörige des Kindes wurden betreut, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: 11-Jähriger stirbt nach Badeunfall in See bei Bremen

„Wir alle sind zutiefst erschüttert und können unsere Fassungslosigkeit kaum in Worte fassen. Unser ganzes Mitgefühl gilt jetzt den Eltern und allen Angehörigen des Kindes“, sagte der Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köllmann laut Mitteilung.

Das Schwimmbad „Sportparadies“ blieb nach dem Unfall am Montag zunächst geschlossen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei wäre der Junge in wenigen Tagen drei Jahre alt geworden.

Lesen Sie auch: Baderegeln beachten: So werden Unfälle vermieden

Von RND/dpa