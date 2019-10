US-Geschäftsmann bezahlt Mittagessen von 400 armen Schüler

Nicht einmal 1000 Dollar kostete es Andrew Levy, das Leben von Hunderten von Kindern zu verbessern. Während die Summe für andere unermesslich erschien, war es für den Immobilienmakler aus dem Ort Jupiter im Bundesstaat Florida eher eine Geste.

Ausstände ausgeglichen

Via Facebook hatte er davon erfahren, dass über 400 Kinder in seiner Heimatstadt keinen Zugang zu einem richtigen Mittagessen haben. Und als er das las, fühlte er sich an seine eigene Kindheit erinnert, und wie schwierig es damals war, hungrig zur Schule gehen zu müssen. Also sagte er sich: "Weißt du etwas? Wenn ich das mit einer bescheidenen Summe ändern kann, dann werde ich es tun."

Also glich er für genau 944,34 Dollar die Ausstände der Kinder in insgesamt neun Schulen aus. "Diese Kinder hätten entweder kein Essen bekommen oder nur Käse-Sandwiches, und ich dachte, das ist verrückt", sagte Lewy dem lokalen Sender CBS 12. Und er ist mit seinen Plänen noch längst nicht am Ende.

Hilfe für den ganzen Bezirk

Einmal inspiriert, will er das Problem nun im größeren Umfang angehen und nicht nur den Kindern aus armen Familien in seiner Stadt, sondern auch im ganzen Bezirk helfen. Dort liegen die Essensschulden der Schüler bei insgesamt rund 50.000 US-Dollar.

